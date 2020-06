Sie haben es absolut nicht eilig! Vor über einem halben Jahr wurden Shay Mitchell (33) und ihr Partner Matte Babel (39) zum ersten Mal Eltern einer Tochter. Seitdem hat sich das Leben des Paares um 180 Grad gedreht. Denken die beiden da jetzt vielleicht schon an den nächsten Schritt – an eine Hochzeit? In einem Interview verriet Shay erst kürzlich, wie sie und Matte einer Heirat gegenüber stehen!

Mit Entertainment Tonight plauderte die 33-Jährige jetzt ganz offen aus dem Zukunftsnähkästchen und gab dabei preis, ob eine Hochzeit im Hause Mitchell-Babel zur Debatte steht. "Viele Leute fragen mich danach, aber es war nie etwas, worüber ich mir sonderlich viele Gedanken gemacht habe", gab die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin zu. Shay liebe es zwar, auf Hochzeiten zu gehen – doch sie persönlich kümmert es nicht, ob sie nun verheiratet ist oder nicht.

Doch was sagt Matte dazu? "Ihn beschäftigt eher, ob ich mir sicher bin, und ich antworte immer: 'Ja, es läuft doch aktuell so gut bei uns!'", erzählte die Schauspielerin weiter. Auch wenn es vielleicht nicht immer der richtige Weg ist – für die Beauty funktioniere es genau so ziemlich gut.

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Instagram / shaymitchell Matte Babel und Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Matte Babel mit seiner Tochter Atlas



