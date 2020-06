Ist Prinz William (37) etwa eine kleine Naschkatze? Zusammen mit seiner Frau Herzogin Kate (38) und seinen drei Kindern verbringt der britische Royal gerade die Zeit in Isolation auf seinem Landgut Amner Hall. Von dort aus geht er nicht nur seinen royalen Pflichten nach, sondern unternimmt auch viel mit seiner Familie. Weil eines seiner Hobbys ein wenig ausartete, macht sich der Herzog von Cambridge nun Sorgen um seine schlanke Linie!

Wie das Magazin People berichtete, hatte William kürzlich seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem Lockdown. Dabei soll er mit einigen Sanitätern aus Norfolk über seinen derzeitigen Alltag geplaudert haben: "Ich habe zu Hause viel gebacken. Schokolade kommt immer gut an." Deshalb hat er nun Angst, ein wenig zugenommen zu haben. Bereits im April outete sich der Thronfolger als wahrer Schokoladenliebhaber. "Es wird hier eine Menge Schokolade gegessen, keine Sorge", sagte er damals in einem Videoanruf mit einer britischen Schule.

Gegenüber BBC offenbarte Williams Frau Kate außerdem, dass die gemeinsamen Koch- und Backstunden eine tolle Beschäftigung für George (6), Charlotte (5) und Louis (2) waren: "Man schlägt also ein Zelt auf, baut das Zelt wieder ab, kocht und backt. Am Ende des Tages hatten sie eine schöne Zeit – aber es ist erstaunlich, wie viel man in einen Tag packen kann."

Getty Images Prinz William, Juni 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, März 2020

Getty Images Prinz George, Prinz William, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte, September 2016



