Die Love Island-Bekanntheiten Jessica Fiorini und Dijana Cvijetic (26) halten immer zusammen! Sie haben das Inselabenteuer zwar nicht gemeinsam erlebt, da sie an unterschiedlichen Staffeln teilgenommen haben, aber trotzdem sind die Schweizerinnen selbst ernannte "Seelenverwandte". Für Dijana startet jetzt eine weitere Reise in Richtung Reality-TV: Neben neun anderen Kandidaten nimmt sie an der neuen Sendung Like Me, I’m Famous teil, bei der es um Sympathie und "Gefällt Mir"-Angaben geht. In einem Promiflash-Interview verriet Jessi, wie ihre beste Freundin sich in dem neuen Format schlagen wird und ob Probleme auftreten könnten.

"Sie wird natürlich gewinnen! Ich habe ihr schon gesagt, sie muss das Geld nach Hause bringen und mir einen Wellnesstag bezahlen", erklärte Jessi gegenüber Promiflash. Die Blondine mache sich keine Sorgen um Streitereien zwischen Dijana und ihren Konkurrenten, da ihre Freundin ein ruhiger Mensch sei. "Sie ist das pure Gegenteil von mir, sie zickt nie rum!", lobte Jessi ihren Liebling. Solange jeder im Spiel fair behandelt werde, wird Dijana keiner Konfrontation ausgesetzt sein.

Ab August soll "Like Me, I’m Famous" auf TVNow ausgestrahlt werden, später dann auch auf RTL. Laut Informationen, die Bild vorliegen, soll der Gewinner der Show eine saftige Geldsumme in Höhe von 100.000 Euro erhalten. Wenn Dijana sich den Sieg erkämpft, kann sie den kleinen Entspannungswunsch ihrer Freundin bestimmt problemlos erfüllen.

Instagram / deeanaofficial Jessica Fiorini und Dijana Cvijetic

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Jessica Fiorini

Instagram / itsjessicafiorini Dijana Cvijetic und Jessica Fiorini, Influencerinnen



