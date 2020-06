Claudia Norberg (49) äußert sich mit klaren Worten zu der Hochzeit ihres Ex-Mannes! Michael Wendler (47) und seine Laura (19) sind seit Freitag Mann und Frau. Auf dem Papier heißen sie nun beide Norberg. Den Geburtsnamen der Ex-Dschungelcamperin hatte der Künstler mit ihrer Eheschließung 2009 angenommen und nach der Scheidung nicht abgelegt. Dabei hatte Claudia das Paar inständig gebeten, sich für einen anderen Nachnamen zu entscheiden. Aus diesem Grund kann sich die Blondine auch nicht mit dem frischgebackenen Brautpaar freuen!

"Gern würde ich dem Ehepaar zur standesamtlichen Hochzeit gratulieren. Das kann ich aber nicht, da mich beide sehr schmerzhaft verletzt haben", stellt sie nun gegenüber Bild klar. In ihren Augen hätten der Wendler und Laura den Namen nicht genutzt, um die Verbundenheit zu ihrer Familie auszudrücken, sondern lediglich um "einen repräsentativen Nachnamen zu besitzen." Sie könne nicht verstehen, wie das Paar zwar genau wie sie heißen möchte, aber ansonsten nichts mit ihr zu tun haben will. "Es ist meiner gesamten Familie und meinem verstorbenen Vater gegenüber so unfair und respektlos. An einer Patchwork-Familie mit mir ist kein Interesse vorhanden, aber an meinem Nachnamen. Wie widersprüchlich ist das?", findet die TV-Beauty.

Der Schlagerstar und die Influencerin verrieten in ihrer Hochzeitsdoku Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet! schon vorab, was nach der Eheschließung auf ihrem Ausweis stehen wird. Der Grund für ihre Entscheidung war, dass der Teenager so heißen wollte wie sein Mann – und der wiederum wollte denselben Namen wie seine Tochter Adeline tragen.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura im Juni 2020

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und dessen Frau Laura



