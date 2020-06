Sophie Turner (24) zeigt sich mit kugelrundem Bauch in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas (30) erwarten ihr erstes Kind. Lange versteckte die Game of Thrones-Darstellerin ihren wachsende Körpermitte unter weiten Klamotten und sorgte für viele Spekulationen. Seit ein paar Wochen ist die Wölbung aber nicht mehr zu verbergen, und die Britin präsentiert sie ganz offen beim Spazieren gehen oder Einkaufen. Und auch jetzt wurde sie wieder ziemlich gelassen auf den Straßen von Los Angeles gesichtet.

Am vergangenen Samstag war Sophie mit Joe in der Stadt unterwegs, wie ein paar Bilder in der Daily Mail zeigen. Das Paar hielt seine Outfits komplett in Schwarz und verbarg seine Augen hinter dunklen Sonnenbrillen. Die 24-Jährige trug einen kurzen Wollpullover und eine enge Stoffhose, die sich über ihren Bauch spannte. An den Aufnahmen kann man gut erkennen, wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft schon ist. In welchem Monat sich die werdende Mutter genau befindet, ist allerdings nicht bekannt.

Ein Insider plauderte gegenüber Entertainment Tonight aus, dass das Paar in der Zeit vor der Geburt besonders auf viel Bewegung setze. "Sophie und Joe versuchen, sich in den letzten Wochen mit Spaziergängen fit zu halten", erklärte die Quelle. Die Eheleute sowie ihre Familien seien total aufgeregt und fiebern der Geburt des Kindes entgegen.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

P&P / MEGA Sophie Turner im Februar 2020

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in Kalifornien



