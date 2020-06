Aurelio Savina (42) überzeugt mit seinem Aussehen. Nachdem der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat 2017 mit seiner Freundin Lisa Freidinger (31) bei Das Sommerhaus der Stars teilgenommen hatte, endete die Beziehung der beiden überraschend. Jetzt ist der Muskelmann wieder in festen Händen und präsentiert seine neue Partnerin stolz im Netz. Doch kannte ihn seine Flamme schon aus dem TV? Im Interview mit Promiflash klärt Aurelio jetzt auf.

Gegenüber Promiflash verrät er, dass seine Liebste ihn bereits im Fernsehen gesehen hatte: Nämlich bei Bachelor in Paradise. "Sie war zunächst nur von meiner Optik angetan und von meinem emotionalen Verhalten dort", offenbart der Italiener. Die magischen drei Worte sind bei dem Paar noch nicht gefallen, doch das sei laut dem 42-Jährigen nicht weiter schlimm. Ihre Bindung würde weit über diese Phrase hinausgehen.

Gerade erst stand der Italiener für das neue Reality-TV-Format "Like Me I'm Famous" vor der Kamera. Während der Dreharbeiten waren die beiden das erste Mal eine längere Zeit getrennte. Ihrer Liebe scheint das nicht geschadet zu haben: "Tatsächlich merkt man in solchen Momenten wie stark eine Bindung sein kann. Selbst wenn diese grad am Anfang steht."

