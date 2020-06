Wie geht es Marco Cerullo (31) nach seiner Zeit im Krankenhaus? Vor wenigen Tagen sorgte der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer für einen Schreck-Moment bei seinen Fans: Der 31-Jährige meldete sich plötzlich aus einer Klinik! Der Grund: Um sich für den Sommer fit zu machen, efolgte der Ex-Dschungelcamper einen exzessiven Trainingsplan – und bekam Herzrasen. Nun gibt der Partner von Christina Grass (31) Promiflash ein Gesundheits-Update!

"Ich habe mich schon sehr gut erholt", betonte der Tattoo-Fan im Promiflash-Interview. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? In den vergangenen Monaten machte Marco immer deutlich, dass er sich in seinem Körper nicht mehr wohl fühle – er wollte seinen durchtrainierten Waschbrettbauch zurück. Um dieses Ziel zu erreichen, stellte er seine Ernährung um und begann wieder mit schweißtreibenden Workouts. "Ich habe zu viel Sport betrieben. Hatte leichte Anzeichen, eine Pause einzulegen. Habe aber nicht darauf gehört und einfach weiter gemacht", erklärte der 31-Jährige.

Eine Person, die ihn nach seinem Klinik-Aufenthalt nun wieder aufpäppelt, ist seine Verlobte Christina. Deshalb widmete Marco ihr auch nach dem Zwischenfall rührende Zeilen auf Instagram: "Danke mein Schatz, dass du in Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht, da bist. Ich liebe dich."

Instagram / marcocerullo_official Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Marco Cerullo im April 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Mai 2020



