Machine Gun Kelly (30) liest Megan Fox (34) jeden Wunsch von den Augen ab! Kürzlich bestätigte die Schauspielerin die Trennung von Ehemann Brian Austin Green (46). Dass die Transformers-Darstellerin kein Kind von Traurigkeit ist, beweist sie jetzt mit einem neuen Mann an ihrer Seite! Machine Gun Kelly lässt ihr Herz von nun an höherschlagen – und dieser will der Beauty offenbar imponieren. Bei ihm kann Megan sogar auf's Gehen verzichten!

In einem Video, das TMZ vorliegt, hat der Rapper die 34-Jährige kurzerhand über seine Schulter geworfen und trug sie die Straße entlang – und Megan schien das Manöver ihres neuen Boyfriends zu gefallen. Feuchtfröhlich kicherte die Beauty, während sie in der Luft baumelte. War da wohl etwas zu viel Alkohol im Spiel? Das Paar soll in einer Bar in der Nähe von Palm Springs gewesen sein, bevor die Dreifach-Mama den Weg nach Hause offenbar nicht mehr auf eigenen Beinen schaffte.

Während der Musiker und das Model also von nun an als frischverliebtes Pärchen turteln, kämpft Megans Ex-Mann Brian offenbar noch mit Herzschmerz. "Er will Megan Raum geben und hofft, dass sie wieder zueinanderfinden werden", verriet ein Insider gegenüber E! News. Bei den Aufnahmen von seiner Ex-Frau und ihrer neuen Liebe dürfte seine Hoffnung wohl allmählich schwinden.

Instagram / meganfox Megan Fox im Jahr 2020

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly im Jahr 2020

Instagram / meganfox Megan Fox im Jahr 2019



