Brian Austin Green (46) hat aktuell mit Herzschmerz zu kämpfen! Ende Mai gab der Schauspieler bekannt, dass er und Megan Fox (34) sich nach knapp zehn Jahren Ehe getrennt hätten. Schnell kamen Gerüchte auf, dass Megan bereits einen neuen Partner habe. Jetzt bestätigte der Rapper Machine Gun Kelly (30), der neue Freund der Schauspielerin zu sein. Für Megans Ex Brian dürfte dies umso schmerzhafter sein, er durchlebt gerade eine schwierige Zeit: Offenbar ist er noch nicht über seine ehemalige Flamme hinweg!

Jetzt behauptete ein Insider gegenüber E! News, über die Gefühlswelt von Brian Bescheid zu wissen. "Er will Megan Raum geben und hofft, dass sie wieder zueinanderfinden werden", erklärte die unbekannte Quelle. Hält der Schauspieler deswegen an der Ehe fest? "Er hat die Scheidung noch nicht eingereicht", berichtete der Insider weiter. Brian versuche gerade, sich von seinem Schmerz abzulenken: "Es war schwer, zu sehen, dass sie wieder in die Dating-Welt zurückkehrte. Er versucht, seine Zeit mit seinen Kindern und Freunden zu verbringen."

Über seine Gefühlslage sprach der 46-Jährige vor Kurzem selbst. "Da ist der Aspekt des Unbekannten. Da ist dieses Loch in meinem Bauch. [...] Sie ist seit 15 Jahren meine beste Freundin und das will ich nicht verlieren", erklärte er zuletzt in seinem Podcast ... with Brian Austin Green.

Getty Images Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin



