Wie möchte Laura Norberg (19) als Stiefmutter sein? Am Freitag überraschten die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin und ihr Schatzi Michael Wendler (48) ihre Fans mit ihrer standesamtlichen Hochzeit in Florida. Damit ist Laura nun auch amtlich die Stiefmutter von Adeline, der gemeinsamen Tochter vom Wendler und Claudia Norberg (49). Doch wie stellt Laura sich ihre Zukunft in dieser neuen Rolle vor?

In der Doku Michael und Laura – Jetzt wird geheiratet! verriet die 19-Jährige bereits vor der Trauung, wie sie sich das Stiefmutter-Sein für die ein Jahr jüngere Adeline vorstellt. "Sie muss keine Sorge haben, dass ich ihre Stiefmutter werde. Wir verstehen uns gut und sie wird wissen, dass ich nicht ihr Mama-Ersatz bin", zeigte Laura sich ganz entspannt.

Wie gut die Wendler-Frau und ihre Stieftochter sich verstehen, zeigen die beiden Frauen immer wieder mit gemeinsamen Bildern. Auch dass ihr Vater Laura nun geheiratet hat, stimmt die Blondine glücklich. "Gratulation! Ich freue mich so unglaublich doll für euch beide. Ich liebe euch", schrieb Adeline kurz nach der Hochzeitsverkündung in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und seine Frau Laura im März 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Adeline Norberg und Laura Müller im November 2019

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und Adeline Norberg im August 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de