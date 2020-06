Nicole Scherzinger (41) lernte die Familie ihres Liebsten kennen! Seit November des vergangenen Jahres gab es Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen der Sängerin und Rugby-Spieler Thom Evans (35). Anfang dieses Jahres bestätigte das Paar sein Liebesglück mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Golden Globes. Nach einigen Monaten wagten die glücklichen Turteltauben nun den nächsten Schritt: Thom stellte Nicole seinen Eltern vor!

Zum diesjährigen Vatertag reisten Thom und Nicole von London in die portugiesische Heimat seiner Eltern Sally und Brian. Den besonderen Moment des ersten Aufeinandertreffens zwischen den beiden Senioren und der Musikerin hielt Thom in einem Instagram-Gruppenbild vor dem Untergang der Abendsonne fest. Liebevoll umarmt das Mitglied der Pussycat Dolls ihren Partner und zieht einen Kussmund für die Kamera. Thoms Eltern scheinen den Besuch ebenfalls in vollen Zügen zu genießen: Mit einem strahlenden Lächeln posieren sie neben dem Pärchen vor der Linse.

Die Beziehung zwischen Thom und Nicole scheint also immer ernster zu werden. Direkt zu Beginn ihrer Partnerschaft lernte der Profisportler über die Weihnachtszeit des vergangenen Jahres auch die Eltern seiner Liebsten kennen. "Ich habe ihre Familie getroffen, es war großartig", schwärmte der 35-Jährige kurz nach dem Treffen gegenüber OK! Magazine.

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, Januar 2020

Instagram / te11 Thom Evans und Nicole Scherzinger im Januar 2020

Instagram / te11 Sängerin Nicole Scherzinger und Freund Thom Evans am internationalen Frauentag 2020



