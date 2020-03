Nicole Scherzinger (41) teilt ihr privates Glück mit der ganzen Welt! Seit vergangenem November hatte es Gerüchte gegeben, dass die Sängerin und der Rugby-Spieler Thom Evans (34) zusammen sind. Ihre Beziehung hatten die beiden dann mit einem ersten Red-Carpet-Auftritt Anfang des Jahres während der Golden Globes in Los Angeles öffentlich gemacht. Seitdem versteckt das Paar ihre Liebe nicht mehr. Auch mit einem neuen Foto zeigt Nicole ihren Followern nun, wie verliebt sie ist!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die The X-Factor-Jurorin kürzlich einen knuffigen Schnappschuss mit Thom von einem gemeinsamen Spaziergang. Beide lächeln happy in die Kamera – und vor allem Nicole begeistert mit einem vollkommen natürlichen Look: Sie hatte auf Styling verzichtet und zeigt sich ungeschminkt. "Es sind die kleinen Dinge, die viel bedeuten", schreibt sie zu dem Netz-Beitrag. Ihre Fans sind von dem Pärchenfoto begeistert und klicken innerhalb eines halben Tages über 120.000 Mal den Like-Button.

Auch mit einer ersten öffentlichen Liebeserklärung hatte das Paar seine Follower vor einigen Tagen bereits entzückt. Nebst einem gemeinsamen Bild hatte Thom auf seinem Profil geschwärmt: "Danke, dass du mich jeden Tag inspirierst!" Die süße Antwort seiner Partnerin: "Ich bin so dankbar für dich!"

Anzeige

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, Januar 2020

Anzeige

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Anzeige

Instagram / te11 Sängerin Nicole Scherzinger und Freund Thom Evans am internationalen Frauentag 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de