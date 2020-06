Yeliz Koc (26) plaudert offen über ihr Liebesleben! Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin die Trennung von ihrem On-Off-Freund Johannes Haller (32) bekannt. Ihre Beziehung scheiterte schon zum dritten Mal – und nun offenbar endgültig: Die beiden lieferten sich im Netz sogar einen regelrechten Rosenkrieg. Dabei beschuldigte Yeliz ihren Ex unter anderem, bereits eine neue Partnerin zu haben. Doch wie sieht es bei ihr selbst aus? Ist sie auf der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob die 26-Jährige demnächst eine neue Partnerschaft haben möchte. Darauf antwortete sie: "Wenn ich eine Beziehung eingehe, dann soll sie auch Beständigkeit haben. Momentan bin ich glücklich single und konzentriere mich auf mein Leben." Sollte der Richtige schon demnächst in ihr Leben treten, würde sich die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin darüber natürlich dennoch freuen.

Auch wenn sich die Hannoveranerin offenbar nicht direkt in eine neue Beziehung möchte, sind sich einige Fans sicher, dass sie bereits einen neuen Freund hat: Sie soll mit dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer Filip Pavlovic (26) etwas am Laufen haben. Yeliz selbst erklärte dazu im Netz: "Wir lernen uns kennen und verstehen uns gut. Was es am Ende wird, wissen wir nicht, aber Freunde bleiben wir egal was passiert... denke ich mal."

Anzeige

ActionPress Johannes Haller und Yeliz Koc im September 2018 in München

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2020

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im November 2019 in Lissabon



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de