Dagi Bee (25) und Eugen Kazakov (25) zelebrieren einen wundervollen Jahrestag! Die beiden Turteltauben sind seit Jahren unzertrennlich, einfach ein Herz und eine Seele. Im Juni 2018 besiegelten sie ihr Liebesglück dann auch mit einer romantischen Hochzeit auf Ibiza. Für die beiden ging damals ein großer Traum in Erfüllung – bis heute schweben sie auf Wolke sieben! Das große Ereignis jährt sich heute zum zweiten Mal. Zu diesem Anlass widmet Dagi ihrem Liebsten rührende Worte!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Blondine Erinnerungs-Schnappschüsse von ihrer Traumhochzeit. Auf einem davon kuschelt sie sich innig an ihren Ehemann. "Zwei Jahre Mr. und Mrs. Kazakov. So viele Höhen aber auch so viele Tiefen, die wir gemeinsam überstanden haben, die uns so viel stärker gemacht haben und uns gezeigt haben, wie stark unsere Liebe ist. [...] Auf die nächsten Jahre mein Baby, ich liebe dich", kommentierte sie den Post. Die Unternehmerin sei so dankbar, zu was für einer wunderbaren kleinen Familie sie doch zusammengewachsen sind.

Anfang des Jahres haben sich die Turteltauben erneut den Bund fürs Leben geschworen. Sie haben zum zweiten Mal Ja gesagt – und zwar bei einem Trip in Las Vegas! Dafür suchten die Web-Stars eine kleine Kapelle auf und feierten diesen Moment anschließend in einem Burger-Restaurant.

YouTube / Dagi Bee Dagi Bee und Eugen Kazakov während ihrer Hochzeitszeremonie

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee, YouTuberin



