Oh là là! Victoria Swarovski (26), die aktuelle Let's Dance-Moderatorin und Juwelen-Erbin, ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Denn die Österreicherin hat einen wahren Traumkörper, den sie im TV und auch in den sozialen Netzwerken immer gekonnt in Szene zu setzen weiß. Das hat sie mit diesem neuen Schnappschuss wieder unter Beweis gestellt. Darauf zeigt sie nun ihre wohlgeformte Rückseite!

Auf einem Bild, das Victoria auf Instagram gepostet hat, ist die TV-Bekanntheit zu sehen, wie sie gerade auf einem schicken Boot, wortwörtlich das Ruder in der Hand hält. In einem knappen, gepunkteten Badeanzug scheint sie sichtlich die Aussicht auf das kristallklare Wasser des Wörthersees zu genießen. Der absolute Blickfang: Ihr Knackpo, der nur spärlich von dem Stoff ihres Outfits bedeckt wird. Ihren Post kommentiert die blonde Schönheit mit den Worten: "Kapitän Victoria... Was für ein schöner Tag am See."

Ulkigerweise scheinen Vicis Follower aber nicht von ihrer Kehrseite am begeistertsten zu sein, sondern von ihrem gepunkteten Badeanzug. "Sorry, aber ich kann einfach nur auf diese Punkte starren. Ich bin irgendwie wie hypnotisiert davon", schreibt nur ein User auf der Plattform.

Victoria Swarovski in Österreich im Juni 2020

Victoria Swarovski im Juni 2020

Victoria Swarovski in Österreich im Juni 2020



