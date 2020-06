Heftiger Shitstorm gegen Jimmy Kimmel (52)! Der US-Komiker steht seit einigen Tage in der Kritik. Er soll zu Beginn seiner Karriere öffentlich rassistische Witze gemacht haben. Bisher hat sich Jimmy zu diesen Anschuldigungen noch nicht geäußert. Jetzt gibt es allerdings neue Vorwürfe gegen den Moderator: Im Netz ist ein altes Interview von ihm mit Schauspielerin Megan Fox (34) aufgetaucht – und einen Kommentar des Komikers finden viele User total unangebracht!

Der kurze Clip der "Jimmy Kimmel Live!"-Show stammt aus dem Jahr 2009 und macht gerade die Runde auf auf Social Media. Darin erzählt Megan, wie sie als 15-Jährige in dem Film "Bad Boys II" mitgespielt hatte: Auf Wunsch von Regisseur Michael Bay (55) tanzte die damals Minderjährige in einem knappen Bikini unter einem Wasserfall. Viele Fans sind entsetzt, dass Michael so etwas von der blutjungen Megan verlangt hatte. Noch wütender macht sie allerdings Jimmys Reaktion auf diese Geschichte: "An so etwas denken wir doch alle, aber manche von uns haben den Anstand diese Gedanken zu unterdrücken und so zu tun, als ob sie nicht existieren." Für viele Fans eine unmögliche Aussage: "Das ist so widerlich. Warum wurden Jimmy Kimmel und Michael Bay dafür nicht vorher angeprangert?", fragte ein Twitter-User.

Megan spielte später noch in Michaels Film Transformers mit. Aber auch bei dem Casting zu diesem Action-Streifen sollen sich der Regisseur und Produzent Steven Spielberg (73) angeblich unangemessen verhalten haben. Zu diesen Anschuldigungen veröffentlichte Megan jetzt ein Statement auf Instagram: "Diese speziellen Vorfälle waren belanglos im Vergleich zu dem mühsamen Weg, auf dem ich einige erschütternde Erlebnisse in dieser rücksichtslosen, frauenfeindlichen Industrie ertragen musste. [...] Wenn es um meine direkten Erfahrungen mit Michael und Steven geht, wurde ich nie sexuell belästigt oder missbraucht."

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Premierenparty zu "Crank Yankers"

Getty Images Michael Bay und Megan Fox bei der Premiere von "Teenage Mutant Ninja Turtles", 2014

Getty Images Megan Fox bei einer Pressekonferenz zu "Transformers", 2007

