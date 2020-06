Na, wer schlendert denn hier so entspannt die Straßen entlang? Auch in New York erhält der Sommer langsam Einzug und die Promis lassen sich zu Spaziergängen hinreißen – das bedeutet für die Paparazzi: Höchste Zeit, sich auf die Lauer zu legen! Allerdings ist es durch die derzeitige Maskenpflicht manchmal nicht so leicht, die Stars im Alltagslook zu erkennen. Auch dieser Herr dürfte wohl größtenteils unerkannt geblieben sein: Niemand Geringeres als Justin Theroux (48) führt hier lässig gekleidet seinen Hund aus!

Was für ein Auftritt! Der Schauspieler schmiss sich für eine Tour mit seinem Hund Kuma nicht bloß einen Jogger über – er stellte sicher, dass seine Skinny Jeans und das enge weiße Tanktop zusammen ein stylisches Outfit abgeben. Kombiniert mit schwarzen Boots, einem Rucksack, einer Mütze und einer Sonnenbrille machte Justin nämlich auch beim Gassigehen in der Metropole was her! Diesem Look konnten da auch die weiße Maske und die schwarzen Einweg-Handschuhe keinen Abbruch tun – auch wenn man den Ex von Jennifer Aniston (51) so wohl kaum wiedererkennen konnte.

Vermutlich gab sein Begleiter da am ehesten Aufschluss – Kuma begleitet den 48-Jährigen nahezu überall hin. So sorgten die beiden Ende vergangenen Jahres bei ihren Followern für ein paar Schmunzler: Das Dreamteam stellte die romantische Liebesszene aus dem Disney-Film "Susi und Strolch" nach. Dabei saßen sie an einem gedeckten Tisch und teilten sich eine Spaghetti-Nudel.

RCF / MEGA Justin Theroux im Juni 2020

Instagram / justintheroux Justin Theroux und Hund Kuma im Februar 2020

Getty Images Justin Theroux und sein Hund Kuma beim "Susi und Strolch"-Screening in New York City



