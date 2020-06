Rapperin Iggy Azalea (30) sieht rot! In dem Leben der Musikerin scheint sich im Moment so einiges zu verändern. Vor Kurzem überraschte sie ihre Fans mit einer süßen Nachricht: Sie ist Mutter eines kleinen Sohnes geworden. Das Verblüffende hierbei war, dass niemand eine Schwangerschaft, geschweige denn einen Kinderwunsch erwartet hatte. Auch jetzt lässt sie ihre Fans an einer neuen Veränderung teilhaben: Iggy trennte sich von ihren langen blonden Haaren und rockt den roten Look.

Auf Instagram teilte die Ex-Blondine gleich mehrere Bilder mit ihrer feurigen Haarpracht. Iggy scheint sich mit ihrem neuen Aussehen sehr wohlzufühlen und posiert sofort vor der Kamera, um ihren Followern das Ergebnis ihrer Typveränderung zu präsentieren. Ob mit ernstem Blick, einem kleinen Schmunzeln oder auch mit einer Kirsche in der Hand, die Rapperin schafft es, ihren neuen Look gekonnt in Szene zu setzen. Ihre Fans kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: "Ich liebe diese Haarfarbe" oder "Die Kraft dieser Bilder...", schrieben nur zwei begeisterte Fans unter dem Beitrag.

Die frischgebackene Mutter überzeugt nicht nur mit ihrer neuen Frisur, sondern auch mit ihrer beneidenswerten Figur. Es ist kaum zu glauben, dass Iggy gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben soll. Auf dem Schnappschuss sind ihre schmale Taille und der flache Bauch ein absoluter Hingucker.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin



