Bei diesem Video von Diego Maradona (59) kann seine Tochter nur den Kopf schütteln! Der berühmte Fußballheld kann auf eine lange Liste an Eskapaden während seiner Karriere schauen: von Kokain- und Waffenmissbrauch, über öffentliche Wutausbrüche bis hin zu diversen Frauengeschichten und Ärger um uneheliche Kinder. Zuletzt zeigte sich Maradona allerdings zurückhaltend – er machte hauptsächlich durch seine Erfolge als Fußballtrainer Schlagzeilen. Doch nun ist ein expliziter Clip des Argentiniers aufgetaucht, der nicht nur für Lacher unter den Fans sorgt...

Das Video, das in den sozialen Medien aufgetaucht ist, zeigt den 59-Jährigen beim Tänzchen mit einer blonden Dame. Bei den Tanzschritten bleibt es allerdings nicht – Diego Maradona zieht plötzlich seine Hose runter und streckt seinen blanken Hintern in die Kamera. Während sich im Netz zahlreiche Fans über den Clip amüsieren, ist seine Tochter Gianinna total beschämt. In ihrer Instagram-Story macht sie ihrem Ärger Luft. "Für euch ist es Maradona, für mich ist es ein Video meines alten Vaters. [...] Es ist enorm traurig, das zu sehen, es reißt wieder alte Wunden auf. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mir gewünscht, dass mein Sohn seinen Großvater so nicht sehen muss", offenbarte sie.

Gianinna ist Diegos zweitälteste Tochter – die 31-Jährige sorgt sich schon seit Jahren um den Zustand ihres Vaters, der unter anderem erst kürzlich wegen einer Magenblutung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Doch der Fußballstar scheint die Hilfe seines Sprösslings nicht annehmen zu wollen. Nach einem Streit zu seinem 59. Geburtstag verkündete Maradona, dass er unter anderem Gianinna enterben wolle.

Getty Images Diego Maradona, Fußballlegende

Instagram / giamaradona Gianinna Maradona und ihr Sohn

Getty Images Diego Maradona, Fußballtrainer



