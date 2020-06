In diese Rolle muss Shay Mitchell (33) noch weiter hineinwachsen! Im Oktober vergangenen Jahres war die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Matte Babel (39) zieht die Kanadierin seitdem Töchterchen Atlas groß. In Sachen Erziehung braucht sie hin und wieder aber noch Rat. Hierbei kann sich Shay vor allem auf eine prominente Dame verlassen: Sie wendet sich regelmäßig an ihre Pretty Little Liars-Kollegin Troian Bellisario (34)!

Das verriet die Neu-Mama jetzt im Interview mit US Weekly: "Es ist so toll, mir Ratschläge von ihr zu holen! Sie ist so toll in allem, was sie tut, aber besonders in ihrer Rolle als Mutter. Ich habe sie auf jeden Fall auf Kurzwahl!" Erst zuletzt habe Troian, die selbst seit 2018 Mutter einer kleinen Tochter ist, ihr geraten, sich immer auf ihr Bauchgefühl zu verlassen.

Doch eine Sache will Shay ihrer Freundin offenbar nicht nachmachen: Heiraten! Denn während Troian seit 2016 mit Schauspieler Patrick J. Adams (38) verheiratet ist, hat es ihre brünette BFF damit noch nicht eilig. "Das war nie etwas, worüber ich mir sonderlich viele Gedanken gemacht habe!", erklärte sie erst kürzlich.

Getty Images Troian Bellisario und Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Instagram / mattebabel Shay Mitchell mit ihrem Freund Matte Babel



