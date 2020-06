Strandzeit bei Britney Spears (38) und Sam Asghari (26)! Seit 2016 ist die Sängerin glücklich an das Männer-Model vergeben. Beim Videodreh zu Brits Single "Slumber Party" lernte sich das Pärchen kennen und lieben. Ob mit witzigen Sportsessions oder sexy Tanzeinlagen: Die beiden Turteltäubchen wissen sich die Zeit zu vertreiben. Die aktuellen Umstände sollten den Lovern daher auch keinen Strich durch die Rechnung machen: Mit Mundschutz im Gepäck verbrachten sie jetzt einen entspannten Tag am Meer!

"Alles, was du brauchst, ist Liebe und Strand", schrieb die Pop-Prinzessin unter die Instagram-Fotos, die sie und ihren Partner am Strand zeigen. Knackig gebräunt liegt das Couple auf ihren Handtüchern. Mit Erfrischungsgetränk und Sonnenmilch lassen es sich die beiden richtig gut gehen. Dabei scheint sie die Maske überhaupt nicht zu stören. Sexy posiert die "Toxic"-Interpretin vor der Kameralinse und schmiegt sich dabei an ihren Liebsten.

Auch der Fitnesstrainer ließ es sich nicht nehmen, die sonnigen Schnappschüsse zu veröffentlichen. Dabei kamen ihre romantischen Gefühle bei einem anderen Pic wohl am meisten zur Geltung: Britney und Sam gehen beide Hand in Hand aufs Meer zu. "Was hat der Strand nur an sich, das einen drum herum alles vergessen lässt?", gab sich der 26-Jährige nachdenklich und meinte wohl damit genau diesem Moment mit seiner Liebsten am Meer.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2020

Anzeige

Lumeimages / MEGA Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de