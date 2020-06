Das Verhältnis zwischen Estefania Wollny (18) und ihrem Stiefvater Harald Elsenbast (60) könnte wohl kaum besser sein! Seit einigen Jahren leben die Schülerin, der neue Partner von Mama Silvia Wollny (55) und der Rest der Familientruppe unter einem gemeinsamen Dach. Den gelernten Bürokaufmann haben die Kids inzwischen sogar so gut aufgenommen, als wäre es ihr eigener Vater. Zu seinem 60. Geburtstag gratulierte Estefania mit rührenden Worten – dabei nennt sie Harald sogar "Daddy"!

"Alles Gute zum Geburtstag, Daddy", schrieb Estefania via Instagram. Obwohl Harald erst 2014 in das Leben der Wollny-Familie trat, ist der Forstwirt mittlerweile ein fester Bestandteil des Klans. Dabei kommt die Teenagerin sogar regelrecht ins Schwärmen über ihren Stiefpapa: "Du bist immer für uns da und tust alles für uns, genau wie Mama!" Sie und ihre Geschwister seien dankbar, Harald an ihrer Seite zu haben.

Besonders Estefania möchte in Zukunft nicht mehr auf den Freund ihrer Mutter verzichten – denn mit ihm könne man nicht nur lachen und Spaß haben, sondern auch ernste Themen besprechen. "Wir lieben dich, Daddy", beendet die Schülerin ihre süße Hommage an das Geburtstagskind.

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Mitglied der TV-Großfamilie

Anzeige

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Harald Elsenbast bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de