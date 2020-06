Für diese Dame darf es gerne extravagant sein! Mareike Lerch war der Paradiesvogel der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Mit ihren Piercings und ihrem bis zum Hals volltätowierten Körper stach sie aus der Masse deutlich hervor. Um ihren Typ zu unterstreichen, bekam sie im Umstyling der Castingshow einen grauen Haarton verpasst – ein Look, der ihr auch über die Drehzeit hinaus gut gefiel. Nun schien es aber an der Zeit für eine Veränderung zu sein: Auf Mareikes Kopf geht es nun ganz schön bunt zu!

Das beweist ein brandneuer Schnappschuss auf Instagram: Gewohnt freizügig im Crop-Shirt und knappen Badehöschen fotografierte sich die Wahlberlinerin im heimischen Spiegel. Dieses Mal war es aber nicht die nackte, tätowierte Haut, die die Blicke auf sich ziehen sollte: Mareike präsentierte mit diesem Selfie ihre neue Frisur! Ihr Bob erscheint nicht nur noch ein Stückchen kürzer als zuvor – sondern erstrahlt auch in einer neuen Farbe: Mareike entschied sich doch glatt für eine intensives Rosa! "Neue Haare, wer ist denn das?", schrieb sie dazu.

Während Mareike sich rundum wohlzufühlen scheint, sind die Fans sich noch nicht ganz sicher, was sie vom neuen Style halten sollen. "Oh Honey, gut siehst du aus" oder "Liebe deine neuen Haare" lauten etwa zwei Komplimente unter dem Posting. "Nicht so meins", hieß es hingegen in einem skeptischen Kommentar. Eine andere Userin fand: "Soooo schade, dass die langen Haare ab sind!" Wie gefällt euch die haarige Veränderung? Stimmt ab!

Instagram / mareike.lerch Mareike Lerch im Juni 2020

Instagram / mareike.lerch Mareike Lerch, Model

Instagram / internetxdoll Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020



