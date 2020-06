So kennt man sie ja gar nicht! Emily Ratajkowski ist ein gefragtes Model und bekannt für ihren superdurchtrainierten Body. Auch ihre großen Augen, die vollen Lippen und die langen braunen Haaren machen sie zu einer scheinbar makellosen Schönheit. Nun wollte die 29-Jährige aber anscheinend mal etwas anderes ausprobieren: Sie entschied sich für eine neue Haarfarbe – und ist jetzt plötzlich Blond!

Auf Instagram zeigte Emily (29) das Ergebnis ihres Friseurbesuchs: Zunächst präsentierte sie ihre neue Frisur in Hellblond mit dunklem Haaransatz in einem Video. Kurze Zeit später folgte dann auch eine erste Bilderreihe, die das Model mit "Tag eins als Blondine" betitelte. Auf den Schnappschüssen zeigte sie jedoch nicht nur ihren neuen Haarstyle, sondern setzte zudem ihre heißen Kurven in einem knappen Bikini in Szene. Die vielen Fotos, die innerhalb kürzester Zeit entstanden, lassen vermuten, dass die Beauty mit ihrer frisch blondierten Haarpracht mehr als zufrieden ist.

Auch ihre Community war begeistert von dem neuen Look. So kommentierten ihre Model- und Schauspiel-Kolleginnen Hailey Bieber (23), Bella Thorne (22) und Kaia Gerber (18) die Aufnahmen mit Flammen-Emojis und Herz-Augen-Smileys. Ein Follower meinte außerdem: "So viel heißer als braun. Es lässt deine Augen strahlen."

Instagram/emrata Emily Ratajkowski, Juni 2020

Instagram/emrata Emily Ratajkowski, Juni 2020

Instagram/emrata Emily Ratajkowski, Juni 2020



