Bald-Mama und supersexy! Barbara Meier (33) kann in wenigen Wochen ihr erstes Kind in die Arme schließen – sie und Ehemann Klemens Hallmann erwarten eine Tochter. In den vergangenen Monaten schien es die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin sehr zu genießen, ihren Fans den wachsenden Babybauch zu präsentieren: Ob im Urlaub, in hautengen Kleidern oder bei frechen Tanzeinlagen: Die Beauty stellte ihre pralle Kugel gekonnt in Szene! Doch ihr jüngstes Schwangerschafts-Bild fokussiert zur Abwechslung mal ganz andere Rundungen...

Auf ihrem Instagram-Account hat das Model ein Foto gepostet, auf dem sie im Bikini in einem Infinity-Pool entspannt. Allerdings ist nicht Barbaras Vorderseite zu sehen – denn die Schönheit blickt aufs Meer hinaus und streckt der Kamera dabei ihren knackigen Popo entgegen! "Ich war ganz überrascht, als ich dieses Foto von letzter Woche gesehen habe. Der Bauch ist mittlerweile doch recht groß, aber von hinten echt nicht zu sehen", bestaunt die 33-Jährige den Schnappschuss.

Von diesem Phänomen scheint auch Barbaras Ehemann begeistert zu sein. "Er sagt immer, von vorne und hinten würde man gar nicht erkennen, dass ich schwanger bin. Von der Seite findet er diesen Riesen-Bauch dann wahnsinnig lustig", offenbarte sie kürzlich im Interview mit Gala.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier



