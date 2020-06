Riccardo Simonetti (27) möchte mit seiner eigenen Fashion ein Statement setzen. Der Entertainer ist bekannt dafür, sich für die Gleichberechtigung der LGBTQIA+-Community in der Gesellschaft einzusetzen. Beispielsweise schrieb er ein Kinderbuch, in dem er mit stereotypen Genderrollen aufräumt und für mehr Toleranz plädiert. Den internationalen Pride-Month im Juni nimmt er nun zum Anlass für ein neues Projekt: Er hat eine eigene Kollektion namens Equality herausgebracht!

"Mode ist eine Sprache, die für mich spricht, bevor ich selbst den Mund aufmachen kann. Ohne überhaupt etwas sagen zu müssen, kann ich meinem Gegenüber zeigen, wer ich wirklich bin. Und das finde ich toll", erklärt der Netz-Star die Idee hinter seiner Modelinie im Promiflash-Interview. Zusammen mit About You bringt er nun stylishe Klamotten heraus, die unter anderem mit Statement-Wörtern oder Aufdrucken im Regenbogen-Design versehen sind. "Alles, was ich tue, ist mal mehr mal weniger aktivistisch. [...] Mir liegen diese Kollektion und die Werte, für die sie steht, extrem am Herzen", fügt Riccardo hinzu.

Riccardo ist allerdings nicht nur das Gesicht der Kollektion – er hat sie auch aktiv mitentwickelt und designt. "Ich war tatsächlich in alle Schritte involviert. Von den ersten Ideen bis hin zu der tatsächlichen Umsetzung. Ich habe jedes Teil selbst probiert", verriet er stolz.

Felix Krüger x About You Die About-You-Modekollektion von Riccardo Simonetti

Felix Krüger x About You Riccardo Simonetti beim Shoot für seine Modekollektion

Felix Krüger x About You Riccardo Simonetti, Entertainer



