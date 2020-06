Ein unvorteilhafter Schnappschuss – aber mit einer niedlichen Story! Der Juni steckt für Nicole Kidman (53) voller Jubiläen. Nachdem sie am 21. Juni zunächst ihren Geburtstag feierte, folgte nun der Hochzeitstag mit ihrem Liebsten Keith Urban (52): Seit 14 Jahren gelten sie nun schon als eines der Traumpaare in Hollywood. Zu diesem besonderen Tag gratulierte der Sänger seiner Frau nun mit einem lustigen Foto!

Auf Instagram teilte Keith mit seinen Fans eine verwackelte Aufnahme von sich und seiner Angebeteten. Darauf sind die beiden zu sehen, wie sie versuchen, Hand in Hand in die Luft zu springen. Auch wenn das Pärchenbild ein bisschen missglückte, ist die Liebeserklärung dazu umso süßer: "Alles Gute, Baby. 14 Jahre und ich fühle mich auf die beste Art und Weise wie dein Freund." Auch Nicole anlässlich ihres Ehe-Jubiläums ein Throwbackpic – einen zauberhaften Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem sie und ihre große Liebe von hinten fotografiert wurden, während sie miteinander kuscheln. Die Schaupielerin schrieb dazu lediglich mit "Us" (zu Deutsch: "Wir") und einem Herz-Emoji.

In einem Interview mit Wall Street Journal verriet die 53-Jährige einmal, wie eines der ersten Dates der beiden aussah: Sie seien zunächst auf Keiths Harley durch New York unterwegs gewesen, bis sie dann in einem Park ankamen. Dort hatte der Country-Sänger ein romantisches Picknick organisiert.

Anzeige

Instagram/keithurban Nicole Kidman und Keith Urban, Juni 2020

Anzeige

Instagram/keithurban Keith Urban und Nicole Kidman, Dezember 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de