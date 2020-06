Dieser Star wird von seinen Kollegen gefeiert! Die Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (53) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Ihre Auftritte in zahlreichen großen Filmproduktionen, wie beispielsweise "Bombshell", "Königin der Wüste" und "Der goldene Kompass", verhalfen ihr zu großer Bekanntheit und etlichen Auszeichnungen. Doch auch bei ihren Kollegen scheint die Blondine so richtig beliebt zu sein – denn an ihrem Geburtstag gratulieren ihr zahlreiche große Stars!

Anlässlich des 53. Geburtstages von Nicole am vergangenen Samstag postete ihr Ehemann Keith Urban (52) ein süßes Bild von der kleinen Feier bei den Stars zuhause. "Janelle und Antony Kidman haben an diesem Tag ein Geschenk auf die Welt gebracht! Alles Gute zum Geburtstag, Babygirl", betitelte er den Schnappschuss auf dem sich Nicole hinter bunten Luftballons versteckt. Zusätzlich empfing die Blondine auch von ihrer Freundin Reese Witherspoon (44) liebevolle Worte. "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben!", schrieb die "Wasser für die Elefanten"-Darstellerin zu einigen gemeinsamen Fotos auf der Plattform.

Neben Keith und Reese dachten unter anderem auch die Sängerin Kylie Minogue (52) und die Schauspielerinnen Michelle Pfeiffer (62), Gwyneth Paltrow (47) und Natalie Portman (39) an das Geburtstagskind. Grund genug für Nicole, sich für die zahlreichen Glückwünsche zu bedanken. "Danke für all die Liebe zum Geburtstag", kicherte sie in einem Video auf Social Media.

Instagram / keithurban Nicole Kidman an ihrem 53. Geburtstag, 2020

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Nicole Kidman

Instagram / reesewitherspoon Nicole Kidman und Reese Witherspoon



