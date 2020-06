Michael Jacksons (✝50) Familie widmet ihm im Netz liebevolle Worte. Der King of Pop starb am 25. Juni 2009 an den Folgen eines Herzstillstands. Eine Überdosis des Narkosemittels Propofol führte zu seinem Tod, zudem wurden Spuren weiterer Medikamente in seinem Blut gefunden. Der Verlust des berühmten Musikers traf seine Angehörigen und seine unzähligen Fans schwer. Am Donnerstag – elf Jahre nach seinem plötzlichen Tod – zollten ihm seine Liebsten im Netz Tribut.

Tay, der Neffe des Sängers, schreibt auf Twitter: "Die Welt ist ohne Michael ein dunklerer Ort. Wir vermissen alle seine Liebe und sein Licht." Mit ihm sei einer der größten Entertainer der Welt gestorben. Michaels Geschwister erinnern an seinem Todestag auf Instagram ebenfalls an ihn: "Du wirst immer in unseren Herzen sein. Ruhe weiterhin in Frieden. Wir lieben dich", postet LaToya (64) auf ihrem Profil, während ihr Bruder Tito (66) des "Thriller"-Interpreten mit einem simplen "Für immer in unseren Herzen" gedenkt.

Der 50-Jährige hinterließ auch seine drei Kinder Paris (22), Prince (23) und Bigi (18). Seine Tochter richtet auf ihrem Account rührende Worte an ihren verstorbenen Vater: "Ich vermisse und liebe dich jeden Tag. Danke für deine Magie."Bigi?

