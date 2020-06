Sie sind tatsächlich gesprungen! In der heutigen Sendung von "Pocher und Papa auf Reisen" ging es turbulent zu – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Oliver Pocher (42) hat sich getraut, einen Fallschirmsprung aus einem Flugzeug zu machen. Der Entertainer ist allerdings nicht alleine aus luftigen Höhen gesprungen, auch sein Papa Gerd hat mitgemacht. Die Fans im Netz sind bei diesem Anblick im TV fast ausgerastet und bejubeln den Rentner für seinen Mumm!

Die Twitter-Gemeinde ist vor freudiger Überraschung regelrecht ausgerastet, als der Pocher Papa nicht nur einem Tandemsprung zugestimmt hat, sondern dann auch tatsächlich gesprungen ist. Während die einen ihm scherzhaft einen "guten Flug" wünschen, feiern andere einfach nur den Schneid von Gerd. "Wie verdammt geil ist der Papa eigentlich?!", schreibt ein User auf dem sozialen Netzwerk.

Der gebürtige Hannoveraner hat sich aber nicht nur mit seiner Courage beliebt gemacht, sondern hat auch durch seinen Charme in der Sendung einige neue Fans gewonnen. "Der Papi ist so süß und sausympathisch", heißt es in einem schwärmerischen Tweet.

Anzeige

TVNOW / Banijay Productions Germany GmbH Oliver Pocher und sein Vater Gerd bei "Pocher und Papa auf Reisen"

Anzeige

Instagram / gerhard_pocher Oliver und Gerhard Pocher in Thailand

Anzeige

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de