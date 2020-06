Naomi Campbell (50) steht nicht auf Rosenkriege. Kürzlich feierte die Laufstegschönheit ihren 50. Geburtstag und nutze die Chance, sich von ganzem Herzen bei all den Menschen zu bedanken, die ihr in den letzten Jahren zur Seite standen. Darunter dürften bei dem Supermodel sogar all ihre Ex-Freunde fallen, wie sie jetzt verriet: Selbst für ihren letzten Verflossenen empfinde Naomi nur Liebe!

Gegenüber Times Weekend verriet die Beauty kürzlich, dass sie zu fast all ihren Ex-Lovern ein gutes Verhältnis pflege – nur nicht zu ihrem Letzen. Ob es sich dabei um Rapper Skepta (37), mit dem die Britin letztes Jahr zusammen war, handelte, verriet sie jedoch nicht, woraufhin die Gerüchteküche brodelte. Das nahm die Dunkelhaarige nicht so einfach hin und postete prompt einen alten Schnappschuss der einstigen Turteltauben auf Instagram: "Stop! Zwischen uns herrscht nur Liebe", stellte die Britin klar.

Auch zu den anderen Männern aus ihren ehemaligen Beziehungen und Affären hat die bildhübsche Modeikone noch freundschaftlichen Kontakt. "Ich habe Robert De Niro (76) kürzlich gesehen und mit Mike Tyson (53) telefoniert. Es ist so eine Verschwendung, Menschen zu verlieren", verriet Naomi gegenüber Times Weekend. Mit der Box-Legende hatte die 50-Jährige Ende der 1990er Jahre eine romantische Liaison. Mit Robert war das Supermodel sechs Jahre liiert.

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell und Skepta im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Mike Tyson im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Robert De Niro im Jahr 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de