So emotional zeigt sich Naomi Campbell (50) selten! Am 22. Mai feierte das Supermodel seinen Geburtstag. Vor 50 Jahren erblickte die Britin das Licht der Welt – heute kann sie auf eine phänomenale Karriere im Modelbusiness zurückschauen. Jetzt hat sie etwas getan, das ihr wohl sehr am Herzen lag: ein großes Danke an all diejenigen auszusprechen, die sie durch ihr turbulentes Leben begleitet haben!

Das Instagram-Foto zeigt die Ikone zwischen unzähligen Rosenbouquets, die sie zum Geburtstag erhalten hat. Die Blümchen stehen wohl für all die Liebe, die sie in ihrem Leben erfuhr. Denn die Schönheit möchte den Moment nutzen, um sich nicht nur für die zahlreichen Geschenke zu bedanken, sondern vor allem, um ihren Liebsten Danke zu sagen. "Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich das alles mal erreichen würde. Danke an alle, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind, Höhen und Tiefen erlebt haben und immer im Verborgenen an meiner Seite standen", schrieb die 50-Jährige ehrlich.

"Ohne euch wäre ich jetzt nicht hier, es gäbe keine Naomi. Ich liebe euch alle und weiß, wie viel ihr mir bedeutet", ließ die Beauty ihr Leben Revue passieren. Dabei hob sie einen Menschen ganz besonders hervor: "Mama, danke, dass du mir das Leben geschenkt und beigebracht hast, wie man Lebensaufgaben bewältigt", dankte sie ihrer Mutter.

Getty Images Naomi Campbell, Model

Getty Images Naomi Campbell im Mai 2019 in New York

Getty Images Naomi Campbell in London, 2020



