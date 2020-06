Zu zweit trifft man Bastian Schweinsteiger (35) und seine Ana Ivanović (32) in letzter Zeit eher selten an: Der ehemalige Profi-Fußballer und die Tennis-Legende müssen entweder beruflichen Verpflichtungen nachgehen, oder sie verbringen ihren Alltag als zweifache Eltern selbstverständlich mit ihren beiden Söhnen. Damit die Zweisamkeit aber nicht komplett zu kurz kommt, gönnte sich das Paar eine Pause vom stressigen Eltern-Dasein.

Auf Instagram gab Ana offen zu: "Selbst die liebevollsten Eltern brauchen manchmal eine kleine Auszeit." Dazu stellte sie ein Bild von sich und ihrem Gatten ins Netz, das die beiden glücklich strahlend in der Natur zeigt. Den Segen ihrer Fans hat die einstige Profi-Sportlerin scheinbar auf jeden Fall: Schon am ersten Tag sammelte der Beitrag mehr als 60.000 Likes.

Pärchenfotos wie diese bekommen Anas Follower zwar ab und an zu sehen, Bilder ihrer Kinder stellt die dunkelhaarige Schönheit allerdings nicht ins Netz. Lediglich die kleinen Hände ihrer beiden Söhne sind aktuell online zu bestaunen. Was haltet ihr davon? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Jahr 2020

Anzeige

ActionPress Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović beim GQ Men of the Year Award 2018

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger mit ihren Kindern am 19. April 2020

Wie findet ihr es, dass Ana und Basti ihre Kids nicht im Netz zeigen? Schade, ich würde sie gerne mal sehen. Das ist genau die richtige Entscheidung. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de