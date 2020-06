Wird es eine große TV-Hochzeit geben? Im vergangenen Jahr hatten sich Marco Cerullo (31) und Christina Grass (31) bei der Kuppel-Show Bachelor in Paradise kennengelernt. Im großen Finale gaben sie schließlich auch ganz offiziell bekannt, dass sie ein Paar seien. Nur wenige Monate später folgte dann der Heiratsantrag – der Kölner fiel live im TV vor seiner Liebsten auf die Knie. Promiflash weiß, wie es mit den Hochzeitsvorbereitungen weitergeht!

Das Paar verriet, dass es nun langsam beginnt, die Trauung fürs nächste Jahr vorzubereiten. In die Planung möchten sie viel Zeit investieren, denn es soll "natürlich eine superschöne Hochzeit" werden. Ob sie diese auch ins Fernsehen verlegen würden? Im Promiflash-Interview verrieten sie, dass sie sich das durchaus vorstellen könnten: "Wir haben uns ja auch so kennengelernt, deswegen ist es ein Teil von uns." Erst kürzlich haben sie die Vermählung von Stefan Mross (44) und seiner Anna-Carina (27) verfolgt, die in Echtzeit-Übertragung im TV ausgestrahlt wurde. "Wir fanden die Hochzeit sehr schön, allerdings würden wir unsere nicht live im TV zeigen", stellten die Verliebten klar.

Dass die beiden füreinander bestimmt sind, beweisen sie regelmäßig auf ihren Instagram-Kanälen. Nicht nur, dass sie nahezu unzertrennlich sind, sie scheinen sich auch wunderbar zu ergänzen: Während sie einen Tag damit verbrachten, eines von Marcos Hobbys – dem Wakeboarding – nachzugehen, werden sie demnächst gemeinsam einen Ausritt unternehmen, was sich Christina unbedingt gewünscht hat.

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß kurz nach ihrer Verlobung, Februar 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Februar 2020

