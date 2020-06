Was für ein ganz spezieller Entzug! Die vergangenen Monate nutzen einige Menschen für Dinge, für die sie sonst keine Zeit haben. Manche Promis erklärten hingegen, dass sie das Haarewaschen deutlich reduzieren wollen – um der Kopfhaut und den Haaren etwas Gutes zu tun. Auch Miley Cyrus (27) verfolgte diesen Plan – und setzte ihn wohl um wie keine Zweite: Die Sängerin gab nun bekannt, dass sie seit Beginn der Quarantänezeit fast kein Shampoo mehr angerührt habe!

Miley war am Dienstag zu Gast bei dem Podcast Variety's The Big Ticket – dort kamen unter anderem auch die momentanen Umstände aufgrund der Gesundheitskrise zur Sprache. Und die haben wohl auf Mileys Hygieneroutine: "In den vergangenen vier Monaten habe ich meine Haare, glaube ich, nur zweimal gewaschen. Einmal für dich und einmal für Sir Elton John", erklärte sie dem Moderator Marc Malkin. Das letzte Mal dürfte damit im April gewesen sein – damals war Elton (73) Gast in einer Episode ihrer Instagram-Liveshow "Bright Minded" gewesen.

Die vergangenen Wochen standen bei Miley anscheinend sogar generell ganz unter dem Motto Abstinenz: Während des Gesprächs verriet sie, dass sie bereits seit sechs Monaten clean sei und die Finger von jeglicher Art von Drogen lasse. "Die Sache, die ich daran liebe, ist das Aufwachen und bei 100 Prozent zu sein [...]. Ich will nicht aufwachen und mich fertig fühlen. Ich will aufwachen und mich bereit fühlen!", erklärte sie.

Miley Cyrus im Februar 2020

Miley Cyrus im Februar 2020

Miley Cyrus im September 2019



