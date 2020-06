Sara Kulka (30) vergrößert ihre Familienbande! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern Matilda und Annabell in einem Haus in der Nähe von Leipzig. Im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und ihren Alltag als Mutter. Jetzt wurde Saras Community mit Updates über zwei neue Mitbewohner überrascht: Die Blondine hat sich zwei kleine Kätzchen angeschafft.

Auf Instagram teilte die 29-Jährige eine Reihe von Bildern, auf denen die kleinen getigerten Katzenbabies mit großen Augen in die Kamera schauen. "Darf ich euch unsere neusten Familienmitglieder vorstellen: Havana und Flocki", schrieb Sara stolz darunter. Die Namen für die Kätzchen hätten sich ihre Kinder aussuchen dürfen: "Matilda hat sich für das Mädchen auf Anhieb für Havana entschieden, da sie besonders gute Erinnerungen an die Stadt hat und auch ihr Lieblingslied 'Havana' ist." Annabell habe den Jungen erst Zuckerwatti nennen wollen, dann aber den Namen Flocki gewählt.

Sara scheint sich mit den Haustieren bereits bestens zu verstehen. In ihrer Instagram-Story teilte sie schon zahlreiche Einblicke, wie sie mit den beiden spielt. Auch Matilda und Annabell scheinen von den flauschigen Vierbeinern mehr als begeistert zu sein: Sie haben ihnen sogar eigene Hütten gebastelt, in die sie sich zurückziehen können.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Katze im Juni 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulkas Katzen im Juni 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Juni 2020



