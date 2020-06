Aurora (23) kann nicht anders! Seit Ende 2016 ist die Tochter von Michelle Hunziker (43) wieder in festen Händen – der Glückliche ist Goffredo Cerza. Die Turteltauben zeigen ihre flammende Leidenschaft füreinander nur zu gerne im Netz – und auch in der Öffentlichkeit können sie die Finger nicht voneinander lassen: Selbst in Gegenwart von Mama Michelle geht Aurora immer wieder auf heiße Tuchfühlung mit ihrem Schatz.

Auf neuen Paparazzi-Aufnahmen sieht man die Verliebten, wie sie sich im Meer heftig abknutschen. Allein sind die beiden aber keinesfalls: Auch die Geschwister Celeste (5) und Sole (6), sowie die Mutter der schönen Brünetten sind bei diesem kleinen Strandausflug dabei. Das stört Aurora und Goffredo offenbar aber keineswegs, sie genießen die Zeit im kühlen Nass in vollen Zügen.

Die 23-Jährige scheint ihre Familie aber nicht ganz auszublenden: Auf weiteren Fotos sieht man sie mit ihren kleinen Schwestern planschen. Das Trio hat offenbar richtig Spaß dabei – die Mädels lachen und ihre Gesichter sprechen Bände. Was denkt ihr darüber, dass Aurora vor ihrer Mutter so heiße Lippenbekenntnisse macht? Stimmt unten ab!

MEGA Goffredo Cerza und Aurora Hunziker im Juni 2020

MEGA Aurora und Michelle Hunziker im Juni 2020

MEGA Celeste, Aurora und Sole im Juni 2020



