Sechs Monate nachdem sich Jeffree Star (34) von seinem Langzeitfreund Nathan Schwandt (29) getrennt hat, denkt sich der Beauty-Guru etwas ganz Besonderes für sein erstes Blind Date aus! Gerade erst waren der 34-Jährige und sein Lebensgefährte im Januar in ein größeres Anwesen gezogen, dann folgte das Liebes-Aus nach fünf Jahren. Einige Monate habe es gedauert, bis sich der YouTube-Star wieder aufs Daten einlassen konnte, jetzt hat sich Jeffree wieder mit jemandem getroffen. Und dem Glücklichen wurde eine große Ehre zuteil: Er durfte den Make-up-Mogul für das Rendezvous schminken!

"Ich liebe es, verrückte Aktionen zu starten. Ich möchte, dass die Person, mit der ich auf ein Date gehe, mich für den Abend schminkt und stylt!", erklärte Jeffree in seinem neuen YouTube-Video. Gesagt, getan: Ein Muskel-Hottie namens Jozea kam zu Besuch und zeigte sich von der Idee begeistert. Ohne ein wenig Recherche ließ der Hundenarr den Fremden aber natürlich nicht an seine perfekte Haut – im Netz fand er über Jozea heraus, dass er in der Vergangenheit schon mit Make-up zu tun hatte: "Ich war der Creative Director für die Marke Sisley, ich habe die ganze Welt bereist. Es war total aufregend", verriet das Date einem sichtlich beeindruckten Jeffree. Das Ergebnis der Make-up-Aktion sagte dem Geschminkten schließlich sogar sehr zu – ein Ritterschlag für den Schminkenden!

Während des Schminkens verrieten die beiden den Zuschauern auch, wie sie sich kennengelernt haben. Der Influencer habe demnach Jozea zuerst auf Social Media geschrieben – und der war sofort ganz angetan. Ob Jeffrees 18 Millionen Abonnenten den Puerto-Ricaner mit marokkanischen Wurzeln ab jetzt öfter zu Gesicht bekommen, weil die beiden ein Paar werden? "Wir wollen beide gerade nichts Ernstes. Nachdem wir beide sehr lange in Beziehungen gewesen sind, ist es einfach schön, Zeit miteinander zu verbringen", relativierte der Unternehmer vorerst.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star mit seinem Freund Nathan Schwandt und einem ihrer sechs Hündchen

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im Mai 2020

Instagram / jeffreestar Jeffree Star im April 2020



