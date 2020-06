Schockmoment für Jessie Cave (33)! Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle als Lavender Brown in "Harry Potter und der Halbblutprinz" bekannt geworden, da ihr Charakter für eine kurze Zeit mit Ron Weasley (Rupert Grint, 31) zusammen war. Im echten Leben führt die Britin eine glückliche Beziehung mit dem Comedian Alfie Brown und aktuell erwartet das Paar bereits sein drittes Kind. Doch die Schwangerschaft verläuft nicht, wie geplant: Jessie klagte vor Kurzem über mehrere Symptome und musste schließlich ins Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige einen kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie ihr Partner ihren geschwollenen Knöchel massiert. Ihr Fuß habe ihr so zu schaffen gemacht, dass sie ihn am nächsten Morgen von Ärzten untersuchen lassen musste. "Ich habe auch Herzklopfen und anhaltende Kopfschmerzen, die ich bei meinen anderen Schwangerschaften nicht hatte", beklagte sich Jessie. Sie habe auch die vier Stunden Wartezeit in Kauf genommen, nur um den Herzschlag ihres Kindes zu hören. Kurze Zeit später gab die zweifache Mutter unter ihrem Beitrag dann Entwarnung: "Das Baby und ich sind okay", schrieb sie.

Ihre Fans waren ebenfalls besorgt und hinterließen der Schauspielerin und ihrem Kind aufmunternde Worte. "Ich bin erleichtert, dass alles wieder in Ordnung ist", schrieb zum Beispiel ein Follower. "Bleibt gesund! Wann ist der Geburtstermin und kennst du schon das Geschlecht?", fragte ein neugieriger User nachdem Jessie Entwarnung gegeben hatte. Denn zu diesen Themen hat sie sich noch nicht geäußert.

ActionPress / Sipa Press Szene aus "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Instagram / jessiecave Jessie Cave mit Babybauch im Jahr 2020

Instagram / jessiecave Jessie Cave und ihre Kinder im Jahr 2020



