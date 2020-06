Endlich zeigen Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) sich als frischgebackene Eltern! Vor fast zwei Wochen hatte das Warten ein Ende: Die Bachelor-Bekanntheiten gaben bekannt, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Zu Gesicht sollen die Follower ihren Sohn aber nicht bekommen – Angelina und Basti wollen ihn schützen. Dafür präsentiert das Paar sich jetzt erstmals seit der Geburt auf einem gemeinsamen Foto.

In Bastis Instagram-Story stehen die beiden frischgebackenen Eltern knutschend vorm Spiegel. Offenbar ein Abschiedskuss an seine Liebste, bevor er sich auf dem Weg zum Sport macht. "Bereit für einen Sonntagswalk", kommentiert der 33-Jährige die spontane Aufnahme. Angelina selbst darf sich so kurz nach der Entbindung dagegen noch nicht sportlich betätigen.

Was das Foto vermuten lässt, bestätigten die Influencer auch bereits: In den vergangenen Tagen betonten sie immer, wie gesegnet sie sich mit ihrem Sohnemann fühlen. "Wir genießen die Zeit als junge Familie in vollen Zügen. Es macht megaviel Spaß, alles ist perfekt", plauderte Basti zum Beispiel aus.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / angelina.pannek/ Sebastian und Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek



