Keine privaten Schnappschüsse mehr von Rebel Wilson (40)? Die Schauspielerin, die ihren Durchbruch mit ihrer Rolle der Fat Amy in den Pitch Perfect-Filmen feierte, macht zurzeit immer wieder Schlagzeilen mit ihren Fitness-Erfolgen. An ihrem Fortschritt lässt sie ihre Fans auch immer im Netz teilhaben. Damit scheint aber bald Schluss zu sein. Denn die Blondine hat nun mitgeteilt: Sie legt eine Social-Media-Pause ein!

Auf Instagram hat Rebel vor Kurzem enthüllt, dass sie vorerst nichts mehr posten wird. Der Grund für ihren Entschluss: "Ich schufte so hart, also lege ich eine Auszeit in den sozialen Netzwerken ein." Woran die "Isn't It Romantic"-Darstellerin zurzeit arbeitet, verrät sie allerdings nicht. Denn es könnte sich einerseits um ein neues Filmprojekt handeln, aber auch um ihr Ziel: Es in diesem Jahr zu schaffen, 75 Kilo auf die Waage zu bringen.

Einige Berichte geben bisher an, dass Rebel in den letzten Monaten schon stolze 20 Kilo verloren habe. Wie der Hollywoodstar in einem Interview mit Today Extra preisgegeben hat, wird sie selbst "kriechen" um an ihr Ziel zu kommen. "Das wäre es wert", betont die 40-Jährige.

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson bei den British Academy Film Awards in London im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson bei einem Event in Melbourne im Januar 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2020 in Sydney

Seid ihr überrascht, dass sie eine Social-Media-Auszeit einlegt? Ja, total! Nein, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de