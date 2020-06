Rebel Wilson (40) präsentiert ihren Abnehm-Erfolg! Die Schauspielerin hat über die vergangenen Monate einiges an Gewicht verloren. Im Mai gab die Blondine einen Zwischenstand: Sie hat bereits 20 Kilogramm verloren. Ihre erschlankten Kurven setzt sie seitdem immer wieder ganz stolz auf Schnappschüssen im Netz in Szene. Und auch jetzt posiert sie vor der Kamera und zeigt ihren Fans, was sie durch ihr Fitnessprogramm bereits erreicht hat.

"Sonntags-Workout: geschafft!", schreibt Rebel zu einem neuen Instagram-Post. Auf dem Bild steht sie mit dem Rücken zur Kamera auf dem Sofa und reckt ihre Fäuste in die Luft. Eins ist bei dem Beitrag klar: Die "Pitch Perfect"-Darstellerin hält immer noch hoch motiviert an ihrem Diätplan fest und versucht auch weiterhin, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Ende Mai offenbarte sie nämlich ihren Followern, dass sie auf 75 Kilogramm runter möchte.

Ihr Trainer Jono Castano Acero verriet auch vor wenigen Monaten, auf welche Weise die Zahl auf der Waage bei Rebel immer weiter gefallen ist: Sechs Tage die Woche hebe sie Gewichte und mache Intervall- und Mobilitätstraining. Dabei sei es vor allem wichtig, am Ball zu bleiben und kontinuierlich Sport zu machen.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Juni 2020

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, 2018

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de