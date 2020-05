Sie kann wirklich stolz auf sich sein! Schauspielerin Rebel Wilson (40) ist vor allem durch ihre lustige Rolle als leicht verpeilte Fat Amy aus der Film-Reihe "Pitch Perfect" bekannt. In all ihren Filmen nimmt sie sich selbst nicht allzu ernst und macht häufig Witze über ihre eigene Figur. Dennoch entschied sie sich Anfang des Jahres dafür, abzunehmen. Nun präsentierte sie mit einem verführerischen Schnappschuss ihren unglaublichen Abspeck-Triumph!

Auf Instagram kündigte die 40-Jährige im Januar an, dass sie mehr auf ihre Gesundheit achten will und dafür auf "Zucker und Junk-Food" verzichten möchte. Über die Monate konnten ihre Fans auf ihrem Profil verfolgen, wie viel Sport die gebürtige Australierin treibt und wie sie mit ihrer Diät so vorankommt. Kürzlich postete sie dann ein Foto, auf dem sie ganze 20 Kilo leichter ist! In einem blauen Jogginganzug, dessen Jacke sie offen gelassen hat, gewährt Rebel freien Blick auf ihren sexy Körper. Auch die Follower der Blondine zeigten sich begeistert von ihrem Erfolg: "Wunderschöne Rebel" und "Ja, zeig' deine Kurven", lauteten nur einige der anerkennenden Kommentare.

Im Interview mit E! News verriet Rebels Personal Trainer, wie das harte Training der "Isn't It Romantic"-Darstellerin aussieht: Neben Kraftübungen habe sie durch Intervall- und Mobilitätstraining sowie viel Disziplin Gewicht verloren.

Instagram / rebelwilson/ Rebel Wilson

Instagram / jonocastanoacero Jono Castano Acero und Rebel Wilson im Januar 2020

Getty Images Rebel Wilson bei der Vanity Fair Oscar Party 2020



