Khloé Kradashian (36) geht hoch hinaus! Der Reality-TV-Star schmiss anlässlich seines Geburtstages eine wilde Party in seiner Luxusvilla in Calabasas. Gemeinsam mit ihrem Töchterchen True Thompson (2), ihrer Familie und Freunde, genoss die Blondine ihren Ehrentag. Ein besonderes Motto zur Feier des Abends gab es auch: Alles sollte pink sein. Der absolute Hingucker der Feier war die riesige Hüpfburg in ihrem Garten.

Khloé filmte in ihrer Instagram-Story die wilde Sause und die zugehörige Deko, die getreu nach dem pinken Motto ausgewählt wurde: Neben Blumen, Ballons und der Torte scheint jedes kleinste Detail perfekt farblich abgestimmt zu sein. Im Außenbereich tobten sich True und Kim Kardashians (39) Tochter, Chicago West (2), auf einer Hüpfburg aus. Ein Gast der extravaganten Fete teilte ebenfalls in seiner Story einen Schnappschuss von diesem Spektakel: Khloés Kopf ziert das Spieleparadies der Kinder! Mit perfekt gestylten Haaren und einem geschminkten Gesicht ist die 36-Jährige auch in XXL zu bewundern.

Anscheinend hat sich der Keeping up with the Kardashians-Star von der Geburtstagsfeier seiner Nichte Stormi Webster (2) inspirieren lassen. Deren Mutter Kylie Jenner (22) organisierte nämlich für ihre Tochter einen großen Themenpark, den die Gäste durch einen monströsen, aufblasbaren Stormi-Kopf betraten.

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim und Kourtney Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im März 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster auf ihrer Geburtstagsparty "Stormi World" im Februar 2020



