Sarah Harrison (29) leidet! Die Influencerin ist bereits in der 35. Schwangerschaftswoche angelangt. Demnach dauert es nicht mehr lange, bis sie und ihr Mann Dominic (28) nach Mia Rose (2) endlich ihre zweite Tochter kennenlernen dürfen. Von Anfang an verglich Sarah ihre beiden Schwangerschaften und stellte bisher keine großen Unterschiede fest. In einem Punkt unterscheiden sich die Mädchen aber doch: Sarahs zweiter Nachwuchs ist in ihrem Bauch wesentlich aktiver.

In ihrem neuen YouTube-Video stellte die 29-Jährige nicht nur fest, dass sie mittlerweile einen sehr großen Bauch hat, sondern verriet auch: "Ich habe ein sehr, sehr, sehr aktives Kind in meinem Bauch. Da war Mia wirklich noch sehr ruhig." Wenn ihr Baby strampele, dann verforme sich ihr ganzer Bauch. Sarah versuche zwar, die Bewegungen zu genießen, aber die Schmerzen seien meistens einfach zu groß dafür.

Sarah ist zwar bereits hochschwanger, aber auch noch immer topfit. Für sie und ihre Familie ging es gerade spontan nach Kroatien – ihr letzter Urlaub zu dritt. "Das wird uns auch noch mal richtig guttun, vor der Geburt […] noch mal Urlaub zu machen, bevor wir dann auch zu viert sind", freute die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin sich.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Mia Rose



