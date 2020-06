Ob sich Maren Wolfs (28) Mutterinstinkt bewahrheiten wird? Die YouTuberin und ihr Mann Tobias Wolf erwarten ihren ersten Nachwuchs. Von Anfang an nahmen sie ihre Community bei ihrem Kinderwunsch mit und geben auch jetzt regelmäßig Updates zur Schwangerschaft. So plauderten die zukünftigen Eltern zum Beispiel aus, dass ihr Sohn am 14. August zur Welt kommen soll. Maren glaubt jedoch, dass sich ihr Kind schon früher auf den Weg machen könnte...

"Ich bin ein bisschen platt", gab die 28-Jährige auf YouTube zu und verriet, dass es nur noch sieben Wochen bis zum errechneten Geburtstermin seien. Maren und ihr Mann vermuten jedoch, dass es schon früher losgehen könnte. Nur bei den Daten gehen ihre Meinungen auseinander. "Tobi hat den 25. Juli in den Raum geworfen. Er glaubt, er kommt im Juli", erzählte die Blondine. Sie selbst habe jedoch das Gefühl, ihr Kind könnte am 13. August zur Welt kommen – also einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin. Eine Erklärung für diese Vermutung hätte sie jedoch nicht.

Bevor ihr Sohn Lyan River aber das Licht der Welt erblickt, ließ Maren ihren Babybauch jetzt auf professionellen Fotos verewigen und präsentierte einige der Ergebnisse stolz auf Instagram. "Ich liebe dich jetzt schon so sehr und freue mich auf alles, was wir zusammen meistern werden", schwärmte die Netz-Beauty unter einem Bild.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im Februar 2020

Instagram / tobiaswolf Tobi und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin



