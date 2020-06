Der Kardashian-Jenner-Clan lässt sich bei Partys absolut nicht lumpen! Am vergangenen Samstag zelebrierte Khloé Kardashian (36) ihren 36. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde die Unternehmerin mit einer legendären Fete gefeiert – natürlich mit allem drum und dran. Wie groß die Party wirklich war, hat die Beauty für ihre Community festgehalten: Im Netz hat Khloé einige Einblicke in ihre Megasause samt Hüpfburg und Riesentorte geteilt!

Die 36-Jährige hat in ihrer Instagram-Story einige Momentaufnahmen ihres unvergesslichen Tages veröffentlicht. Die Party schmiss niemand Geringeres als ihre jüngere Halbschwester Kylie Jenner (22) – und die weiß schließlich, wie man fette Feste feiert. Neben etlichen Torten und Kuchen, einer Menge pinkfarbener Deko und Glitzer, gab es auch eine überdimensional große Luftburg mit Khloés Gesicht darauf. Natürlich durfte an diesem Tag auch der übliche Kardashian-Jenner-Trubel nicht fehlen. So sorgten unter anderem Kendall Jenner (24) und Kourtney Kardashian (41) für ordentlich Stimmung!

Einer, der an diesem Tag offenbar nicht mit von der Partie war, ist Tristan Thompson (29). Khloés Ex und Vater ihrer Tochter True (2) hat der US-amerikanischen TV-Berühmtheit jedoch einen süßen Insta-Beitrag gewidmet. "Du verdienst einfach die Welt, Koko. True und ich lieben dich sie sehr", schrieb er zu einem Familien-Pic der drei.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Geburtstagsdekoration

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Geburtstagstorte



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de