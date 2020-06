Moment mal! Hat Angelina Pannek (28) etwa ganz besondere Füßchen? Kürzlich gaben sie und Ehemann Sebastian (33) bekannt, dass ihr erster Sohn geboren wurde. Daraufhin begeisterte die Neu-Mama ihre Fans mit einem Foto von ihrem schlanken After-Baby-Body! Während die Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin auf dem Pic den Fokus auf ihr zurückgegangenes Bäuchlein richtet, fiel den Followern auch ein anderes Detail ins Auge: An ihrem linken Fuß sieht es so aus, als habe sie sechs Zehen.

Unter dem Instagram-Foto kommentierten Fans augenzwinkernd, dass Angelina offenbar ein sechster Zeh gewachsen sei. Dieser Umstand ist aber natürlich nur einer optischen Täuschung geschuldet.

Der sechste Zeh gehört schon seit einiger Zeit zu den kleinen Mythen der Instagram-Welt. Auch an den Füßen der Hollywood-Größe Halle Berry (53) werden hin und wieder sechs Zehen vermutet, was die Schauspielerin vehement abstreitet. "Ich will das klarstellen. So viele Leute denken, ich hätte sechs Zehen, aber ich habe diese sechs Zehen nicht", erzählte sie in der US-Show Extra. Auch Kim Kardashian wurden bereits sechs Zehen nachgesagt.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek mit ihren Hunden

MEGA66902_009 Halle Berrys Füße



