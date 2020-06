Im Hause Katzenberger-Cordalis kehrt endlich wieder Ruhe ein! In den vergangenen Monaten herrschte bei Daniela (33) , Ehemann Lucas (52) und Töchterchen Sophia (4) der Ausnahmezustand: Wegen des Lockdowns auf Mallorca musste die kleine Familie lange zu Hause bleiben – und dort langweilte sich besonders der Nachwuchs total. Umso glücklicher ist die Katze jetzt, wo sich alles wieder etwas gelockert hat, denn: Sophia geht jetzt zur Sommerschule – und rettet damit den Hausfrieden!

Das teilte die Kultblondine ihren Fans am Dienstag via Instagram mit: "Heute war so ein schöner Tag, weil... Ich weiß, man darf sich gar nicht so laut darüber freuen, ich Rabenmutter. Ab heute geht nämlich mein Kind in die Sommerschule!" In den vergangenen drei Monaten sei ihre Kleine durchgängig mit ihren Eltern zu Hause gewesen, was keinem der drei gutgetan habe: "Das war schon manchmal Horror. Es war halt auch eine brutale Beziehungsprobe für Lucas und mich. Sophia hat sich halt tödlichst gelangweilt. Da haben wir 24 Stunden Entertainment-Programm abziehen müssen. Das war echt nicht ohne, auch für sie!", schilderte Dani. Jetzt könne sich Sophia wieder richtig austoben.

Die ersten Stunden nur zu zweit nutzten Daniela und Lucas direkt bestens aus: In ihrer Story zeigte die Reality-TV-Bekanntheit sich mit ihrem Schatz beim gemeinsamen Besuch im Café. Könnt ihr die Erleichterung der Katze verstehen? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Sophia und Lucas Cordalis im Juni 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de