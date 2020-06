Süßes Jubiläum! Der The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (34) und der US-amerikanische Reitsportprofi Karl Cook besiegelten ihre Liebe im Jahr 2018 mit einer Traumhochzeit. Trotzdem wohnte das unkonventionelle Paar bis vor Kurzem aufgrund ihrer unterschiedlichen Jobs noch in getrennten Wohnungen. Das erste gemeinsame Haus sollte ihr Liebesglück dann vor einigen Wochen endlich perfekt machen. Jetzt können sie sich über den nächsten großen Tag freuen: Kaley und Karl feiern heute ihren zweiten Hochzeitstag!

Mit einem zuckersüßen Post auf Instagram erinnerte sich die Schauspielerin nun an die Hochzeit vor zwei Jahren. "Alles Gute zum zweiten Jahrestag, mein Liebling", schrieb sie zu mehreren Schnappschüssen der Feier. "Wie konnte ich nur so viel Glück haben?", fragte sich Kaley. Sie schwärmte davon, dass Karl sie bei allem, was sie tut, stets unterstütze. "Ich liebe dich und ich liebe uns", stellte die 34-Jährige klar.

Die Fans freuten sich mit dem jungen Paar und gratulierten auf Social Media. "Was für eine unglaubliche Hochzeit!", "Ich wünsche euch beiden noch ganz viele weitere glückliche Jahre" und auch "Was für ein glückliches Paar!" lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare.

Instagram / kaleycuoco Karl Cook und Kaley Cuoco bei ihrer Hochzeit, 2018

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Karl Cook

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Karl Cook



